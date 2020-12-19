28.2 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا عن تسجيل 28 ألفا و209 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و429 حالة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 585 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 50 ألفا و347 حالة.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 6459 إصابة من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد- 19"، موضحا أن 26 ألفا و109 أشخاص تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و254 ألفا و742 شخصا.وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن بداية تطعيم رواد الفضاء والعاملين في "ستار سيتي"، وهي بلدة مغلقة قريبة من موسكو تستضيف برنامج الفضاء الروسي باللقاح المضاد للفيروس.وأشارت "روس كوسموس" إلى أنه تم تطعيم رائدي الفضاء الروسيين نيكولاي شوب وأوليج أرتيمييف، بالجرعة الأولى من جرعتي لقاح "سبوتنيك ــ V".