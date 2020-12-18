نائب وفدي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر غير مقبول

أعرب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، عن استيائه من القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، معتبرا أن البرلمان الأوروبي "نصب نفسه وصيا على مصر" واعتمد على تقارير المنظمات الأوروبية المشبوهة التي تسعى بشتى الطرق إلى تشوية الدولة المصرية.وأكد الجندي، في بيان له، إلى أن القرار غير مقبول ولم يعتمد في أحكامه على مبادئ الشفافية والنزاهة في الحصول على المعلومات، مشدا على أن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها.ولفت إلى أن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي ليست في مصر، ولكن هناك مؤامرات عدة تحاك ضد مصر لتشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كافة المجالات.