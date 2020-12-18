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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تجديد حبس السويركي وخالد الأزهري 15 يومًا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:25 م
السويركي
السويركي
حسام محفوظ
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أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارا بتجديد خالد الأزهري حبس وزير القوى العاملة الأسبق، وسيد السويركي مالك سلسلة محلات "التوحيد والنور"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويلها في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما هو منسوب إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب.

وسبق اتهام "الأزهري"، في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنَّه تمّ إخلاء سبيله في أكتوبر 2016 لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع بناء على قرار النيابة العامة بضبطه واحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات.

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