تظاهرات وسط الناصرية للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين العراقيين

تجددت التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار بالعراق، اليوم الجمعة، للمطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين، وفقا للعربية.وهتف المتظاهرون ضد حملات القمع التي تطال المحتجين، مطالبين بإيقاف إجراءات الاعتقال والكشف عن قتلة المتظاهرين.وسبق أن أعاد المحتجون بناء خيمهم في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية بالكتل الأسمنتية، بعد إحراقها خلال المواجهات بينهم وبين أنصار الصدر.