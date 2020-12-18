إيبارشية المنيا تتخذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

اتخذت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، عددًا من الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت الإيبارشية في بيان لها: بعد ملاحظة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، وبعد تلقي آراء الكثير من الأطباء، تقرر استمرار صلوات الجنازات بالكنائس بحضور 25 فردًا، وكذلك صلوات الثالث بنفس العدد المقرر.وشددت إيبارشية المنيا في بيانها على التزام الإكليروس والشعب خلال تواجدهم بالكنائس بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد على 5 شمامسة فقط، وتابعت أنه تقرر تعليق سهرات شهر كيهك، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، والسماح بإقامة صلوات الجناز بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية، بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25%.