حقيقة فتح باب تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة مجددًا



حقيقة تفعيل تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة





وبدأت العمالة التي قامت بتسجيل بتحديث بياناتها خلال الأشهر القليلة الماضية، والبالغ عددها 2 مليون و260 ألف عامل، بالفعل في صرف المنحة منذ الأحد 6 ديسمبر الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.



المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة وبلغ عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها خلال الأشهر القليلة الماضية، نحو 6 ملايين عامل، وبعد تدقيق البيانات ومراجعتها بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، حيث تم توزيعهم للصرف «للمرحلة الثانية» من إجمالي مستحقي الصرف، وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة. وفي ضوء ذلك، نفت وزارة القوى العاملة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى، لتسجيل بياناتها والحصول على منحة الـ٥٠٠ جنيه التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي ١٥٠٠ جنيه، وذلك للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.وبدأت العمالة التي قامت بتسجيل بتحديث بياناتها خلال الأشهر القليلة الماضية، والبالغ عددها 2 مليون و260 ألف عامل، بالفعل في صرف المنحة منذ الأحد 6 ديسمبر الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.وبلغ عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها خلال الأشهر القليلة الماضية، نحو 6 ملايين عامل، وبعد تدقيق البيانات ومراجعتها بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، حيث تم توزيعهم للصرف «للمرحلة الثانية» من إجمالي مستحقي الصرف، وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة.





وبلغت أعداد مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة " 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، و حدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية.





كما انطبقت الشروط على 60.541 ألف، من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة».





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وبدأت تلك العمالة بالفعل في صرف المنحة منذ الأحد 6 ديسمبر الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.



وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «فرصة»، وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ بتقديم برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءاتهم.





كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية «استطلاع الرأي» لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة- ممن لا يعملون أو يعملون عملًا مؤقتًا- والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30-50 عامًا.





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يبحث عدد كبير من العمالة غير المنتظمة حاليا على رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة في موقع وزارة القوى العاملة، للحصول على منحة الـ500 جنيه لمدة 3 أشهر، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية تلك العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ما جعلنا نرصد حقيقة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.