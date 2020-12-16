«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بشبرا الخيمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى جمعيات التمويل الأصغر بشبرا الخيمة، وبراتب 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 مسئول ائتمان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 024471450، أو التوجه لمقر الشركة شبرا الخيمة، مجمع الخدمات الاجتماعية، الدور الثالث، بجوار بنزايون نوبار.