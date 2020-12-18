رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.. والشروط المطلوبة للتقديم

مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي " جوجل" و المنصات الالكترونية على رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والذي يحتل أعلى نسبة مشاهدة يوميا والذي يتم منحه للفئات الأكثر احتياجا لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية تسجيل شكاوى عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي و كيفية التقديم للحصول على المعاش الشهري و الأوراق المطلوبة للتقديم

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

يستطيع المتقديمين للحصول على معاش التكافل والكرامة المقدر شهريا بـ 400 جنيه ممن تنطبق عليهم الشروط الاستعلام عنه إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك للفئات الأكثر احتياجا التي تمنعهم في عيش حياة كريمة مثل المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الإعاقات التي تمنع صاحبها عن العمل وذوي الاحتاجات الخاصة الذي يسمح لهم وفقا للقانون الجمع بين معاشين

تعرف على خطوات تسجيل معاش الأرامل والمطلقات

يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التسجيل بإتباع الخطوات التالية :-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة

- كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن المعاش الشهري والمكون من 14 رقم

- الضغط على أيقونة استعلام

ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة التابع لها، نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – كرامة ) حالة البطاقة ( سارية - منتهية ) .

في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوى وتسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.

شروط الحصول على معاش الـ 400 جنيه

قبل معرفة رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة يجب على الراغبين في الحصول عليه معرفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تمنحه بالشروط الأتية :-

أن يكون مصري ولا يزيد سنة عن 35 سنة

لا يكون مسجلا ضمن هئيات التأمينات الاجتماعية

ألا يزيد دخله الشهري عن 400 جنيه



