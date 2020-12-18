حي البساتين يرفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق العامة

واصل حي البساتين من رفع كفاءة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال، وتفقد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين أعمال تطوير وتجميل حديقة روتاري بشارع النصر المعادي الجديدة.وواصل حي البساتين تصديه للإشغالات، وقام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بمرافقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بعمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات من شارع الخمسين، وتم مصادرة كمية من الشيش وإيداعها بمخازن الحي.كما تم عمل حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الأربعين أرض الخلواتي وشارع النصر، وشارع النادي وشارع ٢٧٩ أمام المركز الأولمبي.