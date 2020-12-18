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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

662 ألفا إجمالي إصابات كورونا في هولندا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 662 ألفا و943 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى عشرة آلاف و408 وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 8324 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 42 أسبوعا.

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