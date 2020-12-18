البرازيل.. وفيات كورونا اليومية تتجاوز الألف مجددا

سجلت البرازيل 1092 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم في أكثر من ثلاثة أشهر وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة.ورصدت وزارة الصحة 69826 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يشير إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية مرة أخرى بعد فترة انحسار قصيرة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 184827، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 7110434 حالات.