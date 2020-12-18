رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عبدالعزيز: لا يمكن توقف قطاع المقاولات لتنفيذ المشروعات القومية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
طباعة
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء ورئيس المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، إن قطاع المقاولات بدء يواجه فيروس كورونا، معتبرًا أنه من الأفضل أن نصاب ونحن نعمل في الميدان.

وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات للـ"الدستور": "هذا أكرم وأفضل من الإصابة ونحن جالسون على الأرائك في البيوت، حيث تقوم عمالة وشركات قطاع المقاولات بتنفيذ المشروعات القومية استعدادًا لافتتاحها الرسمي".

وأكد "عبد العزيز " أن قطاع التشييد والبناء لم يكد يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة والخسائر الكبيرة، التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى حين واجه بكل قوته لتنفيذ كافة المشروعات القومية، حتى اعترضه ظهور الموجة الثانية من انتشار الفيروس المستجد، وهي الأكثر شراسة فيما يبدو، تزامنًا مع استمرار الدول في إعادة فتح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية من جديد.

وأوضح حسن عبد العزيز أنه رغم المخاوف الشديدة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، على قطاع التشييد والبناء، "إلا أنني أرى أنه قد أصبح في الإمكان الآن مواجهة هذه الأخطار، خاصة أنه تم اكتساب خبرات كبيرة في التعامل مع الفيروس، وأصبح الجميع يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، وتبعاته الصحية والاقتصادية، على عكس ما كان عليه الأمر عند اندلاع الموجة الأولى".

موضوعات متعلقة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

«فيفا» يعلن اسم أفضل مدرب رجال لعام 2020

فوز روما على تورينو 3-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد يونايتد 3-2 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك