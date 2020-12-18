عبدالعزيز: لا يمكن توقف قطاع المقاولات لتنفيذ المشروعات القومية
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
علا العلافطباعة
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء ورئيس المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، إن قطاع المقاولات بدء يواجه فيروس كورونا، معتبرًا أنه من الأفضل أن نصاب ونحن نعمل في الميدان.
وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات للـ"الدستور": "هذا أكرم وأفضل من الإصابة ونحن جالسون على الأرائك في البيوت، حيث تقوم عمالة وشركات قطاع المقاولات بتنفيذ المشروعات القومية استعدادًا لافتتاحها الرسمي".
وأكد "عبد العزيز " أن قطاع التشييد والبناء لم يكد يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة والخسائر الكبيرة، التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى حين واجه بكل قوته لتنفيذ كافة المشروعات القومية، حتى اعترضه ظهور الموجة الثانية من انتشار الفيروس المستجد، وهي الأكثر شراسة فيما يبدو، تزامنًا مع استمرار الدول في إعادة فتح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية من جديد.
وأوضح حسن عبد العزيز أنه رغم المخاوف الشديدة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، على قطاع التشييد والبناء، "إلا أنني أرى أنه قد أصبح في الإمكان الآن مواجهة هذه الأخطار، خاصة أنه تم اكتساب خبرات كبيرة في التعامل مع الفيروس، وأصبح الجميع يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، وتبعاته الصحية والاقتصادية، على عكس ما كان عليه الأمر عند اندلاع الموجة الأولى".
وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات للـ"الدستور": "هذا أكرم وأفضل من الإصابة ونحن جالسون على الأرائك في البيوت، حيث تقوم عمالة وشركات قطاع المقاولات بتنفيذ المشروعات القومية استعدادًا لافتتاحها الرسمي".
وأكد "عبد العزيز " أن قطاع التشييد والبناء لم يكد يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة والخسائر الكبيرة، التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى حين واجه بكل قوته لتنفيذ كافة المشروعات القومية، حتى اعترضه ظهور الموجة الثانية من انتشار الفيروس المستجد، وهي الأكثر شراسة فيما يبدو، تزامنًا مع استمرار الدول في إعادة فتح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية من جديد.
وأوضح حسن عبد العزيز أنه رغم المخاوف الشديدة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، على قطاع التشييد والبناء، "إلا أنني أرى أنه قد أصبح في الإمكان الآن مواجهة هذه الأخطار، خاصة أنه تم اكتساب خبرات كبيرة في التعامل مع الفيروس، وأصبح الجميع يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، وتبعاته الصحية والاقتصادية، على عكس ما كان عليه الأمر عند اندلاع الموجة الأولى".