عبدالعزيز: لا يمكن توقف قطاع المقاولات لتنفيذ المشروعات القومية

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء ورئيس المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، إن قطاع المقاولات بدء يواجه فيروس كورونا، معتبرًا أنه من الأفضل أن نصاب ونحن نعمل في الميدان.وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات للـ"الدستور": "هذا أكرم وأفضل من الإصابة ونحن جالسون على الأرائك في البيوت، حيث تقوم عمالة وشركات قطاع المقاولات بتنفيذ المشروعات القومية استعدادًا لافتتاحها الرسمي".وأكد "عبد العزيز " أن قطاع التشييد والبناء لم يكد يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة والخسائر الكبيرة، التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى حين واجه بكل قوته لتنفيذ كافة المشروعات القومية، حتى اعترضه ظهور الموجة الثانية من انتشار الفيروس المستجد، وهي الأكثر شراسة فيما يبدو، تزامنًا مع استمرار الدول في إعادة فتح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية من جديد.وأوضح حسن عبد العزيز أنه رغم المخاوف الشديدة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، على قطاع التشييد والبناء، "إلا أنني أرى أنه قد أصبح في الإمكان الآن مواجهة هذه الأخطار، خاصة أنه تم اكتساب خبرات كبيرة في التعامل مع الفيروس، وأصبح الجميع يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، وتبعاته الصحية والاقتصادية، على عكس ما كان عليه الأمر عند اندلاع الموجة الأولى".