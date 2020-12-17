البرلمان القبرصي يرفض ميزانية الدولة لعام 2021

رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب القبرصي، اليوم الخميس، ميزانية الدولة لعام 2021، بأغلبية 29 صوتًا مقابل 24 لصالحها.وأفادت وكالة الأنباء القبرصية، بأنه سيتعين على الحكومة الآن تقديم مشروع قانون آخر للميزانية في يناير 2021 عندما يجتمع البرلمان مرة أخرى بعد عطلة عيد الميلاد.ورفض حزب أكيل وايذيك وذيكو وحزب الخضر وتحالف المواطنين والنائبة المستقلة آنا ثيولوجو الميزانية، في حين صوت لصالحها حزب ديسي وحركة التضامن وحركة التعاون الديمقراطي وحزب ايلام.وقال وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس بعد الرفض، إن الحكومة ستقدم ميزانية جديدة إلى البرلمان في يناير المقبل.