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منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2020، حيث ارتفع معدل البحث على جوجل عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر 2020، ونستعرض لكم فى هذا التقرير، كيفية سداد فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر عام 2020، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات، حيث يأتي الدفع الإلكتروني طبقًا لتوجيهات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين الذين يمتلكون تليفون ارضي بمنازلهم.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر 2020


نستعرض لكم فى هذا التقرير أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر 2020، حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى بعد صدور الفاتورة بشهر واحد، حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمد فترة سداد فواتير التليفونات الأرضية لمدة شهر سماح، ويقوم المواطن بدفع فاتورة التليفون الارضى عبر الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات أو التوجه لأقرب منفذ أو فرع الشركة لسداد الفواتير الأرضية، وإذا نفذت فترة سماح تسديد الفواتير، سيتحول التليفون الارضى بعد ذلك إلى استقبال فقط، إضافة إلى قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وإذا تجاوز المواطن فترة السماح سيتعرض إلى غرامة مالية، يجب دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بجانب مبلغ الفاتورة الأصلية للمواطن.

كيفية تسديد التليفون الارضى


تقوم «الدستور» بنشر الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات لتسديد الفاتورة الارضى لشهر ديسمبر 2020، وهو (من هنا)، وللمواطن الذي يرغب تسديد الفاتورة عبر الانترنت يرجى اتباع الخطوات الاتية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا).

- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الارضي.

- الضغط على زر دفع الفواتير.

- الضغط على كلمة سداد.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضى


دفع فاتورة التليفون الارضى لشهر ديسمبر 2020، عن طريق الرابط الإلكتروني السالف ذكره، بالفيزا كارد، أو التوجه إلى أقرب فرع التابع للشركة المصرية للاتصالات، أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، كما وفرت شركة المصرية للاتصالات الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الارضى.

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