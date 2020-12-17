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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:00 م
حمو بيكا
حمو بيكا
إسلام جمال
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حمو بيكا.. أو كما يلقب بـ"صائد التريند" سواء بأغانيه أو تصريحاته، اسمه الحقيقي محمد محمود، ولد عام 1988 في القاهرة.

أثار بيكا الجدل مؤخرًا بعد خلافات نشبت بينه وبين عمر كمال وقبلة حسن شاكوش، الأمر الذى جعله يتصدر للتريند والبحث عن أخبار الصراع بينه وبين الآخرين.

«عض معلمته»..سبب خروجه من التعليم
ترك حمو بيكا التعليم بعدما قام بـ«عض» مدرسته في الابتدائية، فتم رفضه من المدرسة فلم يكمل تعليمه، وانتقل إلى سوق العمل.

بدأ حمو حياته العملية مساعدًا لنجار مسلح، وبعدها فى الجزارة بأحد محال منطقتة، الأمر الذى أكده فى الكثير من حواراته التلفزيونية.

بيكا.. «أبويا السبب»
قال حمو بيكا في أحد مقابلاته التلفزيونية إنه بدأ حياته العمل نجار مسلح وأنه عمل في كثير من الحرف قبل الدخول عالم الفن، مضيفا أن والده أول مَن طلب منه عمل أغانى أسوة بأقرانه.

كيف يعيش بيكا؟

تزوج مطرب المهرجانات مؤخرًا ولا حديث يعلو فوق بيته الذى وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالقصر.

جاء ذلك خلال استضافة الإعلامية ريهام سعيد حمو بيكا وزيارتها لمنزله الذى يضم مقر لشركته الخاصة بإنتاج المهرجانات، ففي مدخل الشركة نصب بيكا تمثالًا لأسد، وحينما سألته ريهام سعيد عنه قال: "الشركة عامله زي القصر أيوه".
«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا
«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا
«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا
«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا
«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا
«قصر وأسد وعضّة مدرسة».. ملامح من حياة نجم التريند حمو بيكا

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