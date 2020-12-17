السعودية تعلن اكتمال الترتيبات العسكرية لاتفاق الرياض

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، اكتمال الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وقال السفير السعودي في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، إن قائد قوات الحكومة الشرعية سند الرهوه وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد جواس اجتمعا في أبين بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس عن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.وأكد التحالف أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض أنه شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، ويأتي عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين.