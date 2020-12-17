رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:26 م
فرع ثقافة القاهرة
فرع ثقافة القاهرة
ايهاب مصطفى
طباعة
نظم فرع ثقافة القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حفل تسليم شهادات الدفعة الثانية للمتحررين من الأمية من أبناء الأسمرات وتكريم مسؤول محو الأمية بقصر تحيا مصر بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

كما عقد القصر جلسات حوار عن "أهمية التعليم والتعلم" من خلال برنامج محو الأمية وتعليم الكبار يتم من خلالها تعليم مبادئ اللغة العربية والتأكيد على أهمية القراءة لتهذيب السلوك والارتقاء بالسلوك الإنساني، وتحسين المهارات الذهنية والحياتية، إلى جانب ورشة حكى قصة "السمكة الذكية" "ونوابغ المسلمين ابن سينا" من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأطفال، بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم والتلوين.

نفذ قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم رسم طبيعة صامتة باستخدام الألوان المائية تم من خلالها التعرف على أنواع الألوان المائية، إلى جانب ورشة خزف لعمل مقلمة خزقية بالمكتبة الثقافية لحى المعادى، وأخرى لإعادة تدوير خامات البيئة لعمل فراشة ملونة بحضانة الأمل بحلوان لقصر ثقافة حلوان، كما ناقش نادي أدب قصر ثقافة عين حلوان خلال أمسية شعرية كتابة القصة القصيرة، بجانب عرض لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقصر ثقافة روض الفرج.

يستمر الفرع فى تقديم أنشطة أونلاين على الصفحة الرسمية حيث عقدت المكتبة الثقافية حوار مفتوح عن "كوكب الشرق أم كلثوم"، كما قدم بيت ثقافة نادى طيران مصر الجديدة نشاطا عن كيفية التعرف على أجزاء الجسم، بالإضافة إلى ورشة حكى سرد قصة "العصافير الجميلة" بقصر ثقافة المطرية، بينما نفذ قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لإعادة تدوير علب المناديل لعمل منتج فنى ومسابقة ثقافية علمية، إلى جانب ورشة حكى فى مكتبة طفل المعادى بعنوان "الذئب المشاكس" من أجل غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.
تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات
تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات
تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات
تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات
تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات
تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات بشركات البترول

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

محكمة سويسرية ترفض طعن روسيا على إيقاف أولمبي وتقلص العقوبة

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات we

العدل الأوروبية تدعم الرفق بالحيوان في قضية الذبح الديني

أيام زمان

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبد الرازق يكتب: عن جربوع الكناريا!
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
المزيد

الثقافة

«مؤسسة فاروق حسني» تنتهي من استلام الأعمال لإجازتها للمعرض والجوائز

في مديح «العمى».. من «المعري» إلى «بورخيس»

تخريج الدفعة الثانية من المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات

صدور الترجمة العربية لرواية «كتاب الحياة» عن «بيت الحكمة»