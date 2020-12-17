أبرز جرائم الأسبوع.. أم تقتل بنت السفاح والجدة باعت جسد حفيدتها

جدة باعت حفيدتها لإرضاء شهوات زوجها العرفي



شاب يقتل شقيقه المريض نفسيا إرضاء لوالدته



أم تقتل طفلتها الرضيعة وتلقيها في صندوق القمامة



شاب يقتل بنت خالته الطفلة عقب محاولته اغتصابها



شهد الأسبوع الماضي عدة جرائم مأساوية واستمر رجال الأمن في فرق بحث مكبرة لعدة ساعات حتى تمكنوا من حل لغز تلك القضايا ولكن الجاني فيها كان دائما ما يصدم الجميع، حيث تبين أن المتهم الرئيسي في تلك القضايا هو الشخص الذي تربطه صلة قرابة قوية بالمجني عليه.كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة في واقعة اتهام سيدة بتقديم حفيدتها -طفلة معاقة ذهنيا- تبلغ من العمر 13 سنة إلى زوجها العرفي، ليعاشرها معاشرة الأزواج ما نتج عنه حمل المجني عليها، حيث تبين أن والدي الطفلة معاقان ذهنيًا.وكشفت التحريات أن الطفلة كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت مع زوجها العرفي على أن يمارس معها الرذيلة بمعرفتها فوق سطح المنزل.وجاء في تحريات المباحث التي أعدها النقيب محمود سعداوي معاون مباحث قسم حلوان في المحضر رقم 9455 لسنة 2020، أن جدة المجني عليها من ناحية الأب، أبلغت عن الواقعة، وأن المتهمة وتدعى "فايزة" -جدة الطفلة من ناحية الأم- على علم بما حدث لحفيدتها.وأضافت التحريات أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم -زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" و"سندوتش"، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.وأثبتت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 18 مرة خلال 3 شهور متتالية، مما تسبب في حملها، وعقب القبض على الجدة تمكن من الهرب، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة منشأة ناصر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن المجنى عليه يدعى "ش.م"، أصيب بطعنة نافذة على يد شقيقه "أ"، بسبب خلافات عائلية نتيجة اعتداء القتيل على والدتهما بالضرب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق."خفت عليها من الدنيا.. وماعرفش مين أبوها"، بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل، بتفاصيل شنق رضيعتها عقب ولادتها بأسبوع، وألقت بها في مقلب قمامة، أمام محققي النيابة العامة في الشرقية، بعد القبض عليها بتهمة قتل طفلتها عمدًا.وأضافت المتهمة، خلال جلسة التحقيق التى استمرت 3 ساعات: "بعد ولادتي بأيام لم أستطع استخراج شهادة ميلاد لطفلتي لا أعلم والدها بسبب علاقاتي مع الشباب فقررت التخلص منها".واعترفت الأم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمتها، قالت إنها قررت التخلص من طفلتها فور ولادتها، فأحضرت قطعة شاش وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.وتابعت: "ماكنتش عارفة اتخلص من الجثة فين، فقررت إلقائها في القمامة"، وبررت المتهمة ارتكاب فعلتها، قائلة: "موّتها عشان أريحها من الدنيا وماعرفش مين أبوها، كان ليا علاقات كتير وكنت بمارس الجنس نظير فلوس مع الزباين".تمكنت قوات مباحث مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف، من القبض على قاتل الطفلة الصغيرة "فاطمة حبيب إبراهيم"، عقب العثور عليها في أحد المنازل المهجورة بشوارع القرية.وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم محمود فؤاد، رئيس المباحث الجنائية بمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، عن قيام "عبدالرحمن، ٲ" 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، ابن خالتها، باستدراج "فاطمة حبيب إبراهيم" ذات الـ 10 أعوام، والمقيمة بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، وقام بخنقها بحبل ومغطاة بكيس بلاستيك وعليها طوب من البلوك الأبيض، عقب التعدى عليها، فقام باستدراجها بالمنزل، خشية افتضاح أمره إلى أسرتها.وقام الطالب بالاعتراف وتمثيل الجريمة أمام رجال المباحث الجنائية بمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.وكان قد عثر أهالى قرية قمن العروس على جثة "فاطمة حبيب إبراهيم" 10 أعوام، ملقاة في أحد المنازل المهجورة بشوارع القرية، وبها آثار اختناق بوجود حبل حول العنق ومغطاة بكيس بلاستيك وعليها طوب من البلوك الأبيض، عقب اختفائها لساعات قليلة من أمام منزلها، مع قيام الأهالى بالقرية بالبحث عنها بشكل كبير ومكثف.