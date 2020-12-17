محاكمة عصابة السطو المسلح على «سيارة سجائر» اليوم

تنظر الدائرة 17 جنايات مدينة نصر المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي متهمين بالسطو المسلح علي سيارة سجائر.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر أول، قيام المتهمين وهم محمود سامي عاطف، وليد سيد حسن، عبد الله أكمل عبد الله، أحمد عبد العزيز، بسرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه يوحنا شوقي سيفين، بطريق الإكراه الواقع على كلا من سامي عالف رزق إسحاق، هشام حسن علي، بأن قاموا باعتراض طريقهم بواسطة سيارة أشهروا في وجههم أسلحة نارية مششخنة -بنادق آلية- وأخرى بيضاء -سكين-، لإرهابهما وشل مقاومتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من المجني عليهم بتعرضهما لواقعة سرقة بالإكراه والاستيلاء على أموال جهة عملهما، وقال المجني عليهم، إنهما أثناء استقلالهما السيارة التابعة لشركة السجائر لتوصيل مبلغ 946 ألف جنيه، وإيداعه في حساب جهة عملهما بأحد البنوك، اعترض طريقهما سيارة ملاكي ماركة «BMW» بداخلها أربعة أشخاص ملثمين يحملون أسلحة آلية، وعقب استيقافها استولوا على ما بحوزتهما من أموال تخص الشركة.وبالقبض على المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، وأوضحوا تفصيليا أنهم رصدوا تحركات سيارة شركة السجائر بمدينة نصر قبل الواقعة، وأنهم أعدوا سيارة «BMW» وبندقيتين آليتين لتنفيذ عملية السطو المسلح، ويوم الجريمة أمام مقر الشركة بمدينة نصر، وفور خروج السيارة إلى شارع جانبي تتبعوها حتى اقتربت من مطب صناعي فهدأت من سرعتها، ومن ثم اعترض طريقها المتهمون واستوقفوا قائدها والموظف المسؤول عن إيداع الأموال في البنك تحت تهديد السلاح، ثم استولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.