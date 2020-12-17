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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«صناعة القرار» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة المستقبل بمقرها الكائن بجوار بجسر السويس٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان «صناعة القرار»، والتي يحاضر فيها رأفت سلام، مستشار التغيير والتحول المؤسسي.

تتطرق الندوة إلي: «مفهوم صناعة القرار٬ وثقافة صناعة القرار٬ وخطوات صنع القرار٬ وأهمية المعلومات في صناعة القرار٬ ونظم دعم اتخاذ القرار٬ وأنواع القرارات».

ويقصد بمصطلح «صناعة القرار»٬ تلك العملية التي تسعى إلى إيجاد حل جذري لمشكلة ما تقف عائقًا في وجه سير عمليات المنشأة، والبحث الدؤوب عن الحل الأفضل بين مجموعة من الحلول المطروحة عن طريقة المفاضلة بينها، ويتطلب ذلك من إدارة المنظمة اختيار البديل.

وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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