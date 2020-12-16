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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يشيد بنمو الاقتصاد المصري رغم أزمة فيروس كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:53 م
عبده أبو عايشة، عضو
عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحقيق الاقتصاد الوطني إنجاز كبير متثمل في تحقيق نسبة نمو إيجابية رغم أزمة كورونا وخلاف كافة الاقتصادات العربية والاقليمية المحيطة: "إنجاز يحسب للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي التي قادت إصلاحًا ماليًا واقتصاديًا غير مسبوق".

أضاف أبو عايشة، في بيان الأربعاء، أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية القوية والناجحة طوال الفترة الماضية منها القضاء تمامًا على انقطاع الكهرباء وتحقيق فائض بعد القضاء التام على العجز، بما يسمح بتصدير ما لا يقل عن 28 ألف ميجاوات من الكهرباء لأوروبا أو دول الجوار عبر الربط الكهربائي، لافتًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز وجذب استثمارات مباشرة لقطاع الطاقة والنفط في مصر بمليارات الدولارات.

شدد عضو الشيوخ على أن ما يحدث في مصر معجزة اقتصادية من الإصلاح المالي والاقتصادي والقدرة على تخطي الأزمات العويصة كأزمة كورونا، دون أي خسائر تكون مؤلمة أو تؤثر على مجرى الاقتصاد وأعمدته الرئيسية.

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