أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات سهلت عمليات التصدير الإيرانية

أعلنت وزارة ‏الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على فرد وكيانات مرتبطة بإيران تساعد في تمويل النظام الإيراني.وذكرت ‏الخزانة الأمريكية، في بيانها مساء اليوم، إن العقوبات شملت 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.وشددت ‏الخزانة الأمريكية على أن الصادرات البتروكيماوية تشكل مصدر تمويل مهما لإيران، ما يساعد في دعم أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.وكانت الخزانة الأمريكية فرضت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقوبات على مسئولين في المخابرات الإيرانية بتهمة قتل أحد عملاء الأجهزة الأمنية الأمريكية.