محافظ الوادي الجديد يشهد باكورة إنتاج مشروع مصل سم العقرب

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باكورة إنتاج مشروع مصل سم العقرب الذي تم تنفيذه في سبتمبر ٢٠١٨ بقرية الموهوب بمركز الداخلة، تحت إشراف أساتذة متخصصين وعلماء في إنتاج سم ومصل الزواحف، على مساحة ٢٠٠ فدان لإقامه مشروع متكامل، حيث يشمل أيضًا مزرعة طبية وعطرية، بالإضافة لمشروع إنتاج عسل النحل وسم النحل.وأشاد الزملوط بالمشروع، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تشجيع تلك المشروعات المستحدثة، والتي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من خطورة العقرب القاتلة على الأهالي.جدير بالذكر بأن الجرام الواحد من مصل العقرب يصل سعره إلي ١٠ آلاف دولار، ويتطلب استخراجه عملية استحلاب لحوالي ٣٥٠٠ عقرب يتم جمعها من المزارع والصحراء، ليستخدم في صناعة أدوية مضادات السموم وعلاج أمراض السرطان والأورام والكلى وارتفاع ضغط الدم.