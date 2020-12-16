بروتوكول تعاون بين محافظ القاهرة ومجلس الدولة لتعزيز التعاون

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة اللواء محافظ القاهرة، اليوم، لتوقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لدعم أوجه التعاون بين المحافظة ومجلس الدولة والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لشباب قضاة مجلس الدولة.ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.وأكد محافظ القاهرة، أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر خصوصا قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة؛ لتوفيرها بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.من جانبه رحب المستشار محمد حسام الدين بالمحافظ وقيادات المحافظة، ووجه الشكر والتقدير له على الجهود المبذولة في دعم التعاون مع مجلس الدولة ونادي قضاته.