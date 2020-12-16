بروتوكول تعاون بين محافظ القاهرة ومجلس الدولة لتعزيز التعاون
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:23 م
عماد سليمانطباعة
استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة اللواء محافظ القاهرة، اليوم، لتوقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لدعم أوجه التعاون بين المحافظة ومجلس الدولة والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لشباب قضاة مجلس الدولة.
ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.
وأكد محافظ القاهرة، أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر خصوصا قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة؛ لتوفيرها بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.
من جانبه رحب المستشار محمد حسام الدين بالمحافظ وقيادات المحافظة، ووجه الشكر والتقدير له على الجهود المبذولة في دعم التعاون مع مجلس الدولة ونادي قضاته.
ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.
وأكد محافظ القاهرة، أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر خصوصا قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة؛ لتوفيرها بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.
من جانبه رحب المستشار محمد حسام الدين بالمحافظ وقيادات المحافظة، ووجه الشكر والتقدير له على الجهود المبذولة في دعم التعاون مع مجلس الدولة ونادي قضاته.