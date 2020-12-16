ميركل: مفاوضات بريكست تحرز تقدمًا وليس اختراقًا

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات بريكست، وفقا لما أوردته فضائية العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وقالت ميركل، في تصرحات صحفية اليوم الأربعاء: "هناك تقدم في مفاوضات بريكست مع بريطانيا، وهذه المفاوضات تحرز تقدما وليس اختراقا".وصرحت المستشارة الألمانية، أمس الثلاثاء، بأن نتيجة مفاوضات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.كانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن من الممكن معاودة فرض رسوم جمركية مرتفعة وعراقيل تجارية أخرى، وثمة تخوفات من أن تؤدي الإجراءات والضوابط إلى شل حركة المرور في خط العبارة المهم الرابط بين دوفر وكاليه عبر القناة الإنجليزية.ومن الناحية النظرية، فإن هناك وقتا للمفاوضات حتى قبل رأس السنة بقليل، غير أن الاتفاقية ستحتاج إلى المصادقة عليها من الجانبين، أو سيضطر الجانبان في هذه الحالة إلى التوافق على تطبيقها مؤقتا، وهو الأمر الذي ينتقده البرلمان الأوروبي بشدة.