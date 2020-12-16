مصر تنتصر للفقراء..كيف حققت الدولة طفرة غير مسبوقة بالعشوائيات؟

مشروع الاسمرات



بشائر الخير 1



بشائر الخير 2



بشائر الخير 3



اسكان تحيا مصر



روضة السيدة



مشاريع المحروسة



قاالت الدكتورة هويدا بركات، خبيرة التنمية المستدامة، إن مصر حققت إنجازات في ملف العشوائيات التي كانت تهدد المجتمع، من خلال نحو 650 منطقة، استطاعت مصر تخفيضه بنحو 3%.حققت القيادة السياسية طفرة غير مسبوقة فى هذا الملف، وحرص الرئيس السيسى أن تكون مصر ذات عمران حضاري وطراز معماري، بإزالة العشوائيات التي انتشرت بشكل شاسع في السنوات الماضية، ولكن بتوفير مسكن ملائم لساكينها ليحقق لهم الحياة الكريمة التي كانوا يطمحون فيها ولكن لم تكن في استطاعتهم تحقيقه.وقررت الدولة تخصيص مبلغ 26.9 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، تم تنفيذ 177 ألف و500 وحدة سكنية فى نحو 298 منطقة، يجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة أخرى، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.يعد خط البداية في سباق تطوير العشوائيات بمراحله الثلاث، بدأ في 2014 وانتهى في 2019، ليضم داخله أكثر من 15 ألف أسرة، بتكلفة تخطت مليارى جنيه، تم إنشاء المراحل الثلاث بإجمالي 18420 وحدة سكنية.يضم المشروع بمراحله الثلاثة عدد من المباني الخدمية منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، دور حضانة، مراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضي وملاعب مكشوفة، نقطة شرطة ومطافي وإسعاف وهيئة بريد، وعدد من الاسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة.يضم 1632 وحدة سكنية بقوة استيعابية١٠آلاف مواطن، إنشاء دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، مستشفي ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.يضم ١٨٦٩ وحدة سكنية كاملة المرافق والأثاث والاجهزة الكهربائية، لاستيعاب 10 ألف فرد، وعدد من المولات التجاريةيضم 11 ألف وحدة سكنية تتسع لـ53 ألف فرد، 3 مناطق خدمية (منشأة تعليمية- مستشفى- مسجدين بمساحة 800 متر- 4 مساجد صغيرة- كنيسة بمساحة 800 متر – مركز شباب بنك مكتب بريد منطقة انشطة تجارية وادارية وترفيهية ومركز للتدريب المهني).يضمن 11 الف وحدة سكنية لاهالي منطقة الدويقة وعزبة خيرالله واسطبل عنتر، يستفيد منها 43920 مواطن، بها جميع المرافق والخدمات ومنافذ البيع.منطقة تل العقارب سابقًا، تضم 816 وحدة سكنية، 198 وحدة تجارية على مساحة المنطقة القديمة بالكامل بطابع معماري يتناسب مع طبيعة السيدة زينب، وتم تسكين 580 أسرة في هذه الوحدات التي كانت مفروشة ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق.تأسست بمنطقة حي السلام وتشمل المحروسة 1 عدد 3168 وحدة سكنية، والمحروسة 2 تضم 1608 وحدة، وتم تخصيص عمارتين للمرأة المعيلة بكل مشروع، ويشمل كل منهما مجمعات للخدمات منها مخابز ومنافذ لبيع السلع ومسجد وحضانات وملاعب مفتوحة ومركز طبي، ومستشفى ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة ومدرسة ثانوية عامة وحديقة أطفال ومركز تجاري، ومركز ثقافي وقاعة سينما ومسجد وقاعة متعددة الأغراض ومقر الجمعية ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.