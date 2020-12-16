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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

سقوط عصابة «الهواتف المحمولة» في الساحل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:04 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين متورطين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمول في الساحل.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الساحل، تُفيد قيام «م.أ»، 25 سنة، عاطل، «إ.ر»، 24 سنة، عاطل؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة بخارية.

وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتين سرقة، وتم ضبط المسروقات بحوزتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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