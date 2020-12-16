ضبط مصنع «شيكولاتة» غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "شيكولاتة" بدون ترخيص.وتبين ضبط 3.68 طن «هوالك شيكولاتة، لبن بودرة، حشو شيكولاته» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.وضبط 16،840 قطعة شيكولاته غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.