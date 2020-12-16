«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، ورئيس اللجنة القومية للإشراف على الابحاث الإكلينكية للقاح فيروس كورونا في مصر، إن وزارة الصحة دشنت موقعا إلكترونيا لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات التي حددت مسبقا، سيتيح كافة التفاصيل الخاصة باللقاح.وأضاف حساني لـ"الدستور"، أن توزيع اللقاح سيكون وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث ستكون الأولوية للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.