تفاصيل إحالة متهم بقتل شقيقين في الشرابية للمحاكمة الجنائية

حصلت «الدستور» على أمر إحالة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين بالشرابية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.وتحمل القضية رقم 6906 لسنة 2020 جنايات الشرابية، ومقيدة برقم 1157 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم «ا.ع»، 59 سنة، بائع ادوات صنفرة بمنطقة البدرشين، جمال عبدالستار، هارب؛ لأنهما في يوم 20 أكتوبر 2020، بدائرة قسم شرطة الشرابية، المتهم الأول قتل المجني عليه سليمان محمد شحاتة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.وتبين أن الواقعة نشبت على إثر خلافات سابقة بينهما وإهانة الأول له أوعظ إليه شيطانه على إزهاق روحه، فأضمر الشر في نفسة وعقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لتنفيذ جريمته سلاح أبيض (سكين)، وكمن وتربص له في مكان أيقن سلفا مروره به، وما أن أبصره حتی توجه نحوه مسرعًا وعاجله بعدة طعنات استقرت بمواضع قتله بجسده.وتبين أنه قتل المجني عليه سعيد محمد شحاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأنه عقب ارتكابه للجريمة محل الاتهام السابق توجه بالقرب من محل سکنه واختبأ في أحد الأماكن متربصًا ومنتظرًا قدوم ذوي المجني عليه الأول اليه ممسكا بسلاحه الأبيض عاقدًا العزم على إزهاق روح من يحضر إليه، وما أن أبصر المجني عليه باغته بطعنة استقرت بموضع قاتل بجسده - في فخذه الأيسر - فأحدث به الإصابة التي أظهرها تقرير صفة التشريحية والتي أودت بحياته.كما شرع المتهم في قتل المجني عليه محمد سليمان محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأنه عقب ارتكابه للجريمة محل الاتهام الأول توجه بالقرب من محل سكنه واختبأ في أحد الأماكن متربصًا ومنتظر قدوم ذوي المجني عليه الأول إليه سلاح الأبيض، عاقد العزم على إزهاق روح من يحضر إليه، وما أن أبصر المجني عليه عاجله بطعنة بسلاح أبيض.