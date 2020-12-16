رسامة 33 مرتلًا بإيبارشية طما

ترأس الأنبا إسحق، أسقف طما، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة طما.جاء ذلك بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.وفي السياق ذاته تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 33 شماسًا لعدد ثلاث كنائس في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما منح نيافته ثلاثة في رتبة الإبيدياكون (مساعد شماس) على الكنيسة ذاتها، وواحد في نفس الرتبة عل كنيسة الأنبا شنودة بنجع الصاوي.