تداول الامتحان التجريبي لـ«جغرافيا أول ثانوي» (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي صورًا من الامتحان التجريبي بمادة الجغرافيا.وتظهر بالصور المتداولة إجابات الأسئلة بالاختبار التدريبي، عبر أحد الجروبات التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».من جانبه وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الأول الثانوي، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي على أجهزة التابلت يمكن الاتصال عبر رقم الواتس آب 01148970610 أو إرسال الشكوى عبر الميل Hotline: 19368، أو الدخول على الرابط التالي Site: https:moe-complains.emis.gov.egوكان الدكتور طارق شوقي قال إن هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً لتجربة التابلت والأسئلة.وأكد الوزير قائلًا: نحن نعتبر هذا نموذجًا استرشاديًا وهو بلا درجات أو نجاح وسقوط، ولكن الهدف منه تدريب الطلاب على جهاز التابلت والتعرف على شكل الأسئلة بالنظام الجديد.