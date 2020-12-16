سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 16-12-2020

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.20، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 19.18، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، كما ارتفع سعر اليورو أمام الحنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 19.29.



سعر اليورو اليوم

وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.19، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.17، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.19



أسعار اليورو اليوم كما بلغ سعر اليورو في بنك اتش اسي بي للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.20، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.19، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.19، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 19.18.