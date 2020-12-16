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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-12-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:49 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور"» سعر اليورو، اليوم الأربعاء 16-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

عالميا، شهد اليورو اليوم علي المستوي العالمي، ارتفاعًا ملحوظًا في ظل التفاؤل حول لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي إدي إلي قرار بعض الدولي الكبري بالإغلاق الجزئي بعد تفشي الفيروس علي أراضيها.

واستطاع اليورو تمسكه بمكاسبه، مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، ليرتفع اليورو 4% منذ نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018،حيث سجل اليورو في أحدث تداول له مقابل الدولار 1.2135 دولار.

علي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد وبنك الكويت الوطني، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 16-12-2020

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.20، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 19.18، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، كما ارتفع سعر اليورو أمام الحنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 19.19، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 19.29.

سعر اليورو اليوم
وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.19، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.17، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.19

أسعار اليورو اليوم

كما بلغ سعر اليورو في بنك اتش اسي بي للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.20، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.19، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.19، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 19.18.

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