الإحصاء: 23% زيادة في واردات المصريين من التبغ

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث تقاريره، أن واردات المصريين من تبغ مفروم أو مكبوس ارتفعت لـ 268.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 218.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.3 مليون دولار بنسبة 23% خلال عام.كما سجلت واردات المصريين من تبغ ورق دخان بلغت 262.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 317.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54.7 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 49.892 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7 مليار دولار خلال عام.