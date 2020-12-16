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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:58 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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تباين سعر الدرهم الأماراتي أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، ما بين الاستقرار والارتفاع، ليستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق تداول المال المحلية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-12- 2020.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعره خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 16-12-2020

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.


البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.


يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

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