الملك سلمان يعتمد ميزانية السعودية في 2021 بـ990 مليار ريال

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق المعتمد في ميزانية السعودية للعام 2021 يبلغ 990 مليار ريال.وقال خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، إن جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد حول العالم واتخذنا إجراءات موفقة للحد من انتشارها.وأضاف: "أصدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا".كما أكد الملك سلمان ضرورة تحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.