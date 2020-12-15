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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان يعتمد ميزانية السعودية في 2021 بـ990 مليار ريال

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:43 م
الملك سلمان
الملك سلمان
محمد عمر
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق المعتمد في ميزانية السعودية للعام 2021 يبلغ 990 مليار ريال.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، إن جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد حول العالم واتخذنا إجراءات موفقة للحد من انتشارها.

وأضاف: "أصدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا".

كما أكد الملك سلمان ضرورة تحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

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