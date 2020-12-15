الأمطار تُغرق شوارع الإسكندرية.. والدفع بسيارات لشفط المياه (فيديو)

تحول شارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزه أول، شرق الإسكندرية، إلى بحيرات مظلمة بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة الناتجة عن نوة "قاسم"، التي ضربت المحافظة منذ صباح اليوم، وتخطت مياه الأمطار ارتفاع رصيف المشاة، مما أعاق حركة السير والمرور بتلك المنطقة التي تتعرض للغرق خلال الأمطار الغزيرة، فضلًا عن فصل الإضاءة العامة بنطاق الحي تجنبًا لخطر الصعق الكهربائي.وكان قد أعلن حى المنتزه أول استنفارا لجميع إدارات الحى بناءً على تعليمات المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، بالعمل الميداني والسريع لرصد أي تجمعات للمياه والإبلاغ عنها نظرا لما تشهده محافظة الإسكندرية من نوة شديدة «نوة قاسم»، للتعامل مع أي تجمعات للأمطار في الحال، وذلك بدفع سيارات شفط ورفع المياه بمختلف الأماكن.وأشار بيان عاجل صادر من إدارة العلاقات العامة بحى المنتزه أول إلى أنه نظرًا لما تشهده محافظة الإسكندرية من الأمطار والنوات، ووجود رياح شديدة، يعلن حى المنتزه أول أنه سوف يتم فصل أعمدة الإضاءة العامة بنطاق الحى بالكامل، وذلك حفاظًا على المواطنين من التعرض للخطر أثناء الأمطار.وكان قد تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار بعزبة الشامي في شارع مصطفى كامل التابع لحي منتزه أول، اليوم، والتى تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوة الحالية.وتأكد محافظ الإسكندرية من تمركز عربات الكسح والطوارئ وجاهزية جميع معدات الصرف الصحى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، كما شدد على ضرورة تواجد جميع التنفيذيين والمسئولين في الشارع خلال النوة لحل أي مشكلة طارئة في الحال.