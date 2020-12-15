«التعليم» تكشف مصير امتحانات أولى ثانوي

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي مستمر غدا وفقا للجدول المحدد.وشدد المصدر، في تصريح لـ«الدستور»، على أنه سيتم إجراء الامتحان على المنصة الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب من 9 صباحا لـ9 مساء، بالمنزل، ولم يتم التأثير بسبب تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية.وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.