تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل تعطيل الدراسة غداً في القاهرة لسوء حالة الطقس

ومن المقرر أن تشهد محافظة القاهرة غدا هطول أمطار غزيرة، حسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعلن عقد غرفة عمليات تقيمها المحافظة لمواجهة التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها الشوارع، مشددا على رؤساء الأحياء أهمية متابعة تسليك البالوعات وانتشار سيارات الشفط.



