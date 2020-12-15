القبض على خاطفي طفل بقنا وإعادته لأسرته

تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من العثور على طفل مختطف بقنا وإعادته، والقبض على المتهمين.بداية الواقعة بأن تبلغ لمركز أبوتشت بأمن قنا من ترزي، مُقيم بقرية الحسينات، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "توك توك" باختطاف نجله طالب، يبلغ من العمر 7 سنوات، أثناء توجهه لمدرسته والهرب به.على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة كلا من طالبين وعامل، جميعهم مُقيمون بذات القرية، وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات مفادها تواصل الجناة مع والد الطفل المجنى عليه، وقيام الأخير بدفع مبلغ 60 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية لهم وقيامهم بإطلاق سراحه.. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعةوقرر المتهم الأول أنه نظرًا لإقامته بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل المجنى عليه عقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير التحصل على مبلغ مالي كفدية، واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه، وتوجهوا لمدرسة الطفل المجنى عليه مستقلين توك توك "ملك المتهم الثالث"، وقاموا باقتياده وإخفائه بإحدى العشش بالزراعات المتاخمة للقرية والاتصال بوالده ومساومته على مبلغ الفدية.وأضاف المتهم بقيامهم بإطلاق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية من والده.بمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء باعترافات المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ 60 ألف جنيه و2 غويشة ذهبية والتوك توك والهاتف المحمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.