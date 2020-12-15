أمريكا تصنف «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أمريكا صنفت تنظيم «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية عالمية.وأوضح أن ممارساته الإرهابية يتم دعمها من إيران، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية".وأضاف وزير الخارجية أن تنظيم «سرايا المختار» خطط لشن هجمات ضد أمريكيين في مملكة البحرين عدة مرات.