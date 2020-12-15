السعودية تسجل 142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 142 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360 ألفا و155 حالة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الصحة إشارتها- في بيان- إلى أن هناك 3093 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من فيروس كورونا، من بينها 476 حالة حرجة، كما تم تسجيل 201 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350 ألفا و993 حالة.وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 6069 حالة، إضافة إلى 10 حالات وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 34 ألفا و552 فحصًا مخبريًا جديدًا.