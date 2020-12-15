صور عارية وفيديو إباحي.. طبيب حلوان في فخ «الممرضة اللعوب»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس ممرضة وثلاثة آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في ابتزاز طبيب بصور فاضحة عقب استدراجه لممارسة الرذيلة.كشفت تحقيقات النيابة عن أن الطبيب أبلغ عن خطفه من قبل مجهولين وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، ولكن بإجراء التحريات وفحص هاتفه تبين أنه تم استدراجه من قبل ممرضة تعمل لديه لمنزلها وابتزازه عقب تصويره صورا فاضحة.واعترفت الممرضة بارتكاب الواقعة حيث قالت إنها خططت لاستدراج الطبيب الذي تعمل معه منذ 8 أشهر، بعدما وضعت خطة محكمة بمساعدة صديقتها وشابين آخرين، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لعدم قدرتها على التحرك، إلاّ أنها فاجأته بخلع ملابسها وإغرائه لممارسة الجنس معها، وبمجرد استجابته وشروعه في إقامة العلاقة فاجأه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره في وضع مخل.وطلب المتهمون من المجني عليه أموالا؛ لعدم نشر صور وفيديوهات له، وطالبوه بدفع مبلغ ربع مليون جنيه، مقابل التستر على الفيديوهات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.