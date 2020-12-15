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تقارير ومتابعات

«حكم نهائي»..القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبي مع طليقها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، في صباح اليوم الثلاثاء، قضية محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في اتهامه بالنصب عليها، لجلسة 22 فبراير للنطق بالحكم، بعد أن حررت محضرا ضده بتهمة النصب الإستيلاء على أموالها.

-بداية الخلاف
 حررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محضرًا برقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، بـزوجها السابق«محمد وزيري»، والذي قدمت فيه بلاغ بتهمة الإستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها دون وجه حق ودون الرجوع لهامستغلًا توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

-2019 من الحب للخلاف
شهد العالم بأكمله عن قصة الحب التي جمعت الوزيري وهيفاء، فمع بداية عام 2019 أعلن وزيري، رسميا عن حبه لها وبطريقة رومنسية نشر صورة لهيفاء وكتب عليها كلمة «حب» بللغة الإنجليزية وعلق مدونًا عليها عليها:"قبل هيفا كانت حياتي حزينة، وبعدما دخلت حياتي بقت جميلة وكلها حب"، ولكن بعد وقت قليل انقلب الحال وانفصل وزيري عن هيفاء معلنًا استقالته من عمله كمدير أعمالها.

-متزوجون من 2017
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، أوضح وزيري عدد من القضايا منها، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير فيلم أشباح أوروبا، مؤكدا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجئ بعدها أنها لا تريد أن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

وتابع من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا:"بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسميًا في فبراير من هذا العام"، وأوضح محمد وزيري أنه ليس مدير أعمال هيفاء وهبي موضحًا أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلا:"لدي قسيمة الزواج من 2017 الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".

-"كذاب"
كان تعليق هيفاء على كلام زوجها السابق من خلال حسابها بموقع تويتر، معلقه بـ"كذاب"، وبعد لجوء وزيري لمحكمة الأسرة لإثبات زواجه من هيفاء، وتحديد جلسة، علقت وهبي من جانبها على انعقاد أول جلسة في المحكمة، قائلة: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجألها ليغصبنى إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود وأضافت محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله"وعقب انعقاد الجلسة بفترة قصيرة ذهبت هيفاء للقاهرة وعقب وصولها إلى القاهرة وحديثها مع نقيب الممثلين أشرف زكي بشأن مستحقاتها عن فيلم أشباح أوروبا، حصلت هيفاء على كامل مستحقاتها المادية من الفيلم والذي يقدر بـ 5.5 مليون جنيه من المنتج ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

- القبض على وزيرى
ألقت الشرطة القبض على وزيرى، بتهمة النصب، عقب شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش تتهمه بسرقة أموالها، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات تم القبض عليه لتنشر هيفاء وهبي عبر استوري بحسابها بـ"انستجرام" صوره مدونة عليها جملة "الحمد لله" وكان هذا ردها على خبر القبض على مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالقاهرة واتهامه بالنصب.

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