افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع

تنطلق فى السادسة من مساء الإثنين المقبل٬ بمقر حزب التجمع الكائن بشارع كريم الدولة من طلعت حرب أمام أتيليه القاهرة٬ فعاليات الدورة الــ 11 لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.ويتنافس في دورة هذا العام من المهرجان نحو 34 فيلم روائى وتسجيلى٬ وقد أعلنت إدارة المهرجان أن الختام سيعقد 24 ديسمبر الجاري٬ ومن المقرر أن يخصص لتكريم الفنان الراحل محمود ياسين.وفى الختام ستعلن لجنة التحكيم جوائز المهرجان كما يعلن عن تخرج دفعة جديدة من خريجي الدورات التدريبية للإخراج التي تقام على هامش مهرجان يوسف شاهينوقد تكونت لجنة التحكيم من: مدير التصوير د. محسن أحمد٬ عاطف المهدى٬ الأمير أباظة٬ محمد حمدى٬ إيمان أنيس٬ وعبد الرحمن رسلان.ونوهت إدارة المهرجان إنها تحتفظ باسم مدير التصوير طارق التلمسانى كرئيس شرفى للمهرجان٬ بجانب كلا من: السيد عبد العال مديرا للمهرجان٬ والمخرج طونى نبيه.