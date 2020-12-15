2 مليون جنيه.. خسائر حريق سوق الحي العاشر

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، في حريق عدد من الأكشاك في سوق الحي العاشر، عن أن الخسائر الأولية تقدر بـ2 مليون جنيه.كانت قد أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء هاني القاضي مدير نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بالسوق بالحي العاشر بمدينة نصر، وعلي الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الحريق.وتم السيطرة عليه بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه، بعد استمراره 30 دقيقة تسببت في ذعر الأهالي.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.