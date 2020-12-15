أمير الكويت: لم يعد هناك وقت لافتعال الأزمات

أكد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أنه لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات ويجب وضع برنامج إصلاحي شامل.جاءت تصريحات الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة الكويتي.كما افتتح الصباح دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الامة، متابعا: "نستذكر اليوم جهود وإنجازات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ولا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات، وتدركون ما يجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة في المرحلة القادمة".وكانت الحكومة الكويتية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الصباح بقصر بيان، صباح أمس الاثنين.