بوكو حرام تتبنى اختطاف مئات الطلبة النيجيريين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 15, 2020

أعلنت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا عن تبنيها اختطاف مئات الطلبة في الهجوم المسلح الذي حدث الخميس الماضي، وذلكوفقا لما أوردته فضائية العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.يشار إلى أن المتحدث باسم حاكم ولاية كاتسينا النيجيرية، أمين مساري، أكد أن 337 طالبا على الأقل لا يزالون مفقودين بعدما هاجم مسلحون إرهابيون مدرسة داخلية للبنين في الولاية الواقعة بشمال البلاد.وذكر وزير الدفاع، بشير صلاحي ماجاش، الذي التقى حاكم الولاية، مساء أمس الأحد، أن الجيش سيلاحق المهاجمين وينقذ التلاميذ دون أي أضرار جانبية.