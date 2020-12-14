السعودية: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الاثنين، أن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية.وقال المعلمي في تصريحات مساء اليوم، إن هناك موقفا دوليا مؤيدا للسعودية ضد هجمات الحوثيين الإرهابية، وذلك وفق قناة "العربية".وشدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن الهجمات الحوثية تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب، وذلك تعليقا على استهداف سفينة سعودية قبالة جدة بزورق مفخخ أطلقته جماعة الحوثي.وأدان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في وقت سابق اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على سفينة نقل وقود في محافظة جدة السعودية.وأكد الحجرف على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه رفضه القاطع للإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.