رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:38 م
كسوف كلي للشمس
كسوف كلي للشمس
وكالات
طباعة
أدى كسوف كلي للشمس إلى حدوث إظلام في السماء فوق الأرجنتين وتشيلي، اليوم الاثنين.

وبدأ الكسوف الشمسي في منتصف النهار فوق مدينة سافيدرا على ساحل المحيط الهادئ في تشيلي.

وتحرك ظل القمر في وقت لاحق إلى الجنوب الشرقي عبر بوكون إلى جونين دي لوس أنديز في الأرجنتين، قبل أن يستمر فوق فالشيتا حتى سالينا ديل ايجي على ساحل المحيط الأطلسي.

وخلال الكسوف الكلي، يقع القمر بالضبط بين الأرض والشمس، ليحجب ضوء الشمس.

وكانت السماء في تشيلي ملبدة بالغيوم مع بعض الأمطار، ولكن على الجانب الأرجنتيني من جبال الأنديز، كان الكسوف مرئيا بوضوح في العديد من المناطق.

في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان الكسوف مرئيا فقط ككسوف جزئي، حيث لم يغط القمر سوى 75 % من الشمس.

يذكر أن هذا هو ثاني كسوف كلي للشمس في المنطقة خلال عام ونصف، وكان آخر كسوف للشمس قد حدث في يوليو 2019 فوق تشيلي والأرجنتين، على الرغم من أنه كان أكثر قليلا في الشمال.

موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 وكيفية معرفة النتائج

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

الأكثر قراءة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

رئيس فيفا: التعاون الإماراتي الإسرائيلي «يوم تاريخي وضوء بنهاية النفق»

أيام زمان

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للمجمع العربي للموسيقى

طبعة جديدة من رواية «الحفيدة الأمريكية» لـ إنعام كجه جى

«قصة صورة».. باولو كويلو يُقبل يد أديب نوبل

غدًا.. رشا سمير تستضيف رانيا المعلم بـ«سلسلة لقاءات وندوات»